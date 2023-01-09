Патруль ГИБДД не дал замерзнуть на трассе супругам, у которых в минус сорок сломался автомобиль

На Ямале автоинспекторы оказали помощь замерзающим на трассе участникам дорожного движения. Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО, во время новогодних праздников на телефон службы спасения «112» поступило сообщение о том, что из-за неисправности автомобиля водитель совершил вынужденную остановку на автодороге «Сургут – Салехард».

На место незамедлительно выдвинулся экипаж ДПС – лейтенанты полиции Нияз Гильманов и Иван Телепов. В районе 257 километра автоинспекторы обнаружили стоящий на обочине автомобиль. Как пояснил водитель, устранить поломку транспортного средства самостоятельно не получилось, аварийная сигнализация также перестала работать. Температура воздуха на улице достигала отметки в -40 градусов. Около 1,5 часов граждане находились на холоде, при этом проезжающие транспортные средства не останавливались. Водитель 1960 года рождения и его супруга 1958 года рождения начали замерзать. Вовремя подоспевшие автоинспекторы предоставили семейной паре патрульный автомобиль для обогрева, после чего перевезли их в ближайшее пригородное кафе. Медицинская помощь участникам дорожного движения не потребовалась.

Супруги пояснили, что для устранения поломки к ним навстречу выехал сын, и выразили благодарность за оказанную помощь.

В Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют автомобилистам воздержаться от дальних поездок в морозы, а в случае выезда обязательно проверить техническое состояние своего автомобиля, зарядить сотовый телефон, иметь при себе зарядное устройство, теплые вещи и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Салехард, Елена Васильева

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