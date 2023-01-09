На Ямале объявлено штормовое предупреждение – ждут морозы под 50 градусов

На Ямале объявлено штормовое предупреждение о морозах и ветре.

Как сообщает Ямало-Ненецкий ЦГМС, 9 января на территории округа будет морозная и ветреная погода. Температура воздуха будет доходить до -40 градусов по Цельсию. Также прогнозируются порывы северного ветра до 13 м/с. В Надымском и Пуровском районах – до 16 м/с.

Днем на Ямале местами пройдет небольшой снег, в западных районах преимущественно без осадков. Ожидается морозный туман и изморозь, в дневные часы возможна метель.

Ночью температура воздуха упадет в отдельных районах до -49, уточняет «Ямал-Медиа».

Салехард, Елена Васильева

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