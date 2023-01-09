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Понедельник, 9 января 2023, 10:41 мск

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На Ямале жена убила мужа ударом бутылкой водки

На Ямале жена убила мужа бутылкой водки по голове.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, семейная ссора, закончившая непредумышленным убийством, произошла в новогодние каникулы. Следствием установлено, что 4 января 2023 года в городе Лабытнанги между супругами, оба из которых 1963 года рождения, произошел конфликт на почве злоупотребления мужчиной спиртных напитков. В ходе ссоры женщина нанесла супругу удар стеклянной бутылкой в область головы. Позже, видя, что мужчина потерял сознание, обвиняемая позвонила в службу скорой помощи. Однако медицинские работники, приехавшие по ее вызову, констатировали смерть потерпевшего.
В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Салехард, Елена Васильева

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