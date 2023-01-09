Тазовские чиновники заплатят за нападение бездомного пса на ребёнка

За нападение безнадзорной собаки на ребёнка в селе Гыда муниципальные власти заплатят 20 тыс.рублей. Это итог очередного иска прокуратуры.
В надзорную инстанцию обратился местный житель. Он рассказал, что
в мае 2022 года в собака укусило за плечо десятилетнего мальчика.
Прокуратура снова указала на обязанность муниципальных властей отвечать за отлов собак.
«Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову безнадзорных животных возложено на органы местного самоуправления, прокуратурой района направлен иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации причинённого ребенку морального вреда.
Судом требования прокурора удовлетворены»,– говорится в сообщении прокуратуры Ямала.
О таких случаях ведомство сообщает регулярно.
Несмотря на это вопрос наличия собак на улицах и нападения на людей пока не удастся решить. Теперь ямальские чиновники говорят, что причина – новое слишком лояльное к бездомным псам законодательство. Они обязывает отпускать животных из приютов после стерилизации и вакцинацию.
Тазовский район, Наталья Ефремова
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