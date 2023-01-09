Тазовские чиновники заплатят за нападение бездомного пса на ребёнка

За нападение безнадзорной собаки на ребёнка в селе Гыда муниципальные власти заплатят 20 тыс.рублей. Это итог очередного иска прокуратуры.

В надзорную инстанцию обратился местный житель. Он рассказал, что

в мае 2022 года в собака укусило за плечо десятилетнего мальчика.

Прокуратура снова указала на обязанность муниципальных властей отвечать за отлов собак.

«Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову безнадзорных животных возложено на органы местного самоуправления, прокуратурой района направлен иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации причинённого ребенку морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены»,– говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

О таких случаях ведомство сообщает регулярно.

Несмотря на это вопрос наличия собак на улицах и нападения на людей пока не удастся решить. Теперь ямальские чиновники говорят, что причина – новое слишком лояльное к бездомным псам законодательство. Они обязывает отпускать животных из приютов после стерилизации и вакцинацию.

Тазовский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»