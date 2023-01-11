На Ямале СКР запустил горячую линию по вопросу невыплат зарплат

На Ямале в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации открыли круглосуточную горячую линию по вопросу невыплат зарплат. Как пояснили в пресс-службе ведомства, она нужна для незамедлительного реагирования на обращения граждан о фактах невыплаты заработной платы, а также пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.

«При производстве предварительного следствия, процессуальных проверок по данным сообщениям следователями, в первую очередь, принимаются меры, направленные на возмещение ущерба – погашение задолженности по заработной плате, восстановление нарушенного конституционного права каждого гражданина на получение вознаграждения за свой труд», – пояснили в СКР по ЯНАО.

Борьба с невыплатой заработной платы является приоритетным направлением деятельности Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, отметили в ведомстве. На контроле находятся все уголовные дела, возбужденные по фактам невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. И работа данной телефонной линии – еще один важный элемент в целом комплексе действенных мероприятий.

«Набрав по номеру 88003014360, каждый обратившийся гражданин будет услышан, а поступившие сообщения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и по ним будут приняты решения», – отметили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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