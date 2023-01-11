За новогодние каникулы ямальцы почти тысячу раз нарушили ПДД

ГИБДД по ЯНАО подвела итоги работы в новогодние праздники. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по округу, за выходные и праздники инспекторами ГИБДД было выявлено около 1000 нарушений ПДД, из них 115 – пешими участниками и более 840 – водителями транспортных средств.

Наиболее распространенный вид нарушения среди пешеходов – это переход проезжей части вне пешеходного перехода или в зоне его видимости. Среди водителей чаще всего попадались нарушители, которые не были пристегнуты ремнями безопасности (265), более 60 автолюбителей нарушили правила перевозки детей-пассажиров, 50 человек управляли машинами, не имея права управления, 24 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии, зафиксировано 12 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам.

В Госавтоинспекции отмечают, что соблюдение Правил дорожного движения – обязанность каждого: ответственное отношение и дисциплинированное поведение в дорожной среде позволит избежать неприятных ситуаций и обеспечит личную безопасность.

Салехард, Елена Васильева

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