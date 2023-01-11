Прокуратура помогла жительнице Нового Уренгоя получить региональный маткапитал

Прокуратура города Новый Уренгой по обращениям местных жительниц провела проверку соблюдения требований законодательства о материнском (семейном) капитале.

Установлено, что в 2022 году департамент социальной политики администрации города Новый Уренгой отказал женщинам в выдаче свидетельства на материнский капитал по причине проживания в автономном округе менее одного года до рождения ребенка.

При этом из представленных документов следовало, что они более года непрерывно проживали в городе.

С целью восстановления прав матерей на получение регионального сертификата прокуратура города направила иски в суд об установлении факта проживания на территории города.

Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле, отмечают в пресс-службе окружной прокурвтуры.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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