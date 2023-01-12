Следователи нашли мужчину, из-за которого подросток разгуливал в Ноябрьске полуголым

Следователи Ноябрьска выяснили, что случилось с подростком, который в мае 2022 года полураздетый бродил по улицам. Его «угостил» наркотиками взрослый мужчина. В отношении злоумышленника силовики возбудили уголовное дело. Суд вынес по нему решение. Мужчину, который склонил несовершеннолетнего к употреблению запрещённых веществ, осудили на 6 лет.

«В мае 2022 года в Ноябрьске мужчина склонил к употреблению наркотического вещества находящегося у него в гостях 16-летнего знакомого. После употребления наркотиков полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города, пока прохожие не обратили на него внимание. В медучреждении потерпевшему оказали медицинскую помощь. Также установлено, что в июне 2022 года осуждённый был задержан сотрудниками полиции при попытке создания на территории Ноябрьска тайников-закладок с наркотическим средством», – говорится в материалах СУ СК ЯНАО.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних).

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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