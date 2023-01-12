Рейсы из Екатеринбурга в Новый Уренгой запускает Red Wings

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Новый Уренгой.

«В дополнение к двум рейсам авиакомпании «Ямал» с 22 января к выполнению полётов приступает авиакомпания Red Wings», – сообщили в мэрии газовой столицы.

Там напомнили: АТК «Ямал» летает в столицу Урала по понедельникам и пятницам.

Вылеты бортов Red Wings из Екатеринбурга в Новый Уренгой запланированы по воскресеньям в 10:30, а обратные рейсы – по понедельникам в 8:20.

Оба перевозчика выполняют перелёты на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, время в пути – в среднем 2 часа.

Продажа билетов на регулярные рейсы перевозчиков открыта на весь зимний сезон. Приобрести их можно на сайтах авиакомпаний и в авиакассах городов.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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