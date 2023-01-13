В Новом Уренгое курьер украла посылки горожан

В Новом Уренгое будут судить женщину, которая украла чужие посылки.

«Женщина с 11 марта 2022 года по 20 апреля 2022 г., будучи трудоустроенной курьером в транспортной компании, присвоила посылки жителей города на общую сумму более 309 тыс. рублей»,– рассказали в прокуратуре Ямала.

Жительницу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в крупном размере).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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