На Ямале пьяный мужчина оскорбил наряд ДПС, а потом подрался с ним

В Ноябрьске под суд пойдет местный житель, который сначала оскорбил, а потто подрался с нарядом ДПС.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, в Ноябрьске сотрудники ДПС при патрулировании улиц остановили автомобиль для проверки документов. В ходе общения инспектора с водителем нетрезвый пассажир автомобиля вмешался в разговор и оскорбил сотрудника полиции нецензурной бранью. А затем, при доставлении мужчины в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования, он нанес удары полицейским.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

СК России напоминает об ответственности за нарушение общественного порядка, сопровождающееся насилием и оскорблением представителей власти. Следователи дадут самую жёсткую правовую оценку каждому факту нападения или совершения других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка.

Салехард, Елена Васильева

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