Артюхов поздравил ямальские СМИ с Днем печати: «Для вас правда и справедливость важнее всего»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил СМИ с Днем печати.

«Журналистика приобретает все большую значимость для общества. Сотрудники ямальских средств массовой информации создают единое информационное пространство, делятся с читателями достоверной и оперативной информацией. Важно, что вы добросовестно взвешиваете каждое напечатанное слово, отвечаете за него», – отметил глава округа.

Глава региона поблагодарил всех сотрудников печатных СМИ Ямала за ответственность, оперативность и преданность делу. Пожелал новых идей, творческих успехов и больших тиражей.

«Для вас правда и справедливость важнее всего. Опыт и профессионализм первопроходцев журналистики стал основой многолетних традиций печатной ямальской прессы. Сегодня на территории региона издается 19 журналов и газет. Яркие и уникальные работы северян получили уважение не только земляков, они пользуются признанием на всероссийском и международном уровнях», – говорится в поздравлении.

Салехард, Елена Васильева

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