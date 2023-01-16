В Муравленко житель наказал штрафом оскорбившую его в «Вотсапе» женщину

В Муравленко мужчина привлёк к ответственности женщину, которая оскорбила его в WhatsApp. Он обратился в прокуратуру и предъявил оскорбительное сообщение из мессенджера.

«В ноябре 2022 года женщина в ходе ранее возникшей ссоры с мужчиной направила голосовое сообщение оскорбительного характера. Прокурор города в отношении нарушительницы возбудил административное дело по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме)»,– рассказали в надзорном ведомстве.

После этого дело передали в суд.

Виновной назначен штраф в 3 тыс. рублей.

В целом же за 2022 год в Муравленко за аналогичные правонарушения наказаны 29 человек. Общая сумма штрафов – 98 тыс. рублей.

Муравленко, Наталья Ефремова

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