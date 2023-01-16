На Ямале пересчитают диких животных

На Ямале пройдет перепись диких животных. Работу выполнят инспекторы по охране биоресурсов. Подсчитывать будут особей, обитающих в общедоступных охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

Перепись стартовала накануне, 15 января, и продлится она до 15 марта. Проводить подсчет будут методом зимнего маршрутного учета, суть которого заключается в фиксации на специально запланированных маршрутах следов животных: лося, северного оленя, куропатки, глухаря, тетерева, рябчика, куницы, соболя, росомахи, зайца, волка, лисы и других.

Инвентаризация охотничьих ресурсов будет проведена во всех муниципальных районах автономного округа и на девяти особо охраняемых природных территориях, рассказали в пресс-службе администрации округа.

Как и в прошлом году, к подсчету привлечены активные граждане из числа охотников. Государственным инспекторам и их общественным помощникам предстоит преодолеть более восьми тысяч километров по 664 запланированным маршрутам.

Охотникам, которые успешно выполнят задание на проведение учетов, будет предоставлено право на участие в распределении разрешений на добычу копытных охотничьих ресурсов на льготном основании, что существенно повышает шансы получения упомянутого разрешения. Всего для граждан подготовлено 31 задание.

Итоги проведения учетов будут подведены до 1 мая. Полученные данные войдут в состав государственного мониторинга состояния охотничьих ресурсов в автономном округе, на их основе профильным департаментом будут разработаны лимиты и квоты изъятия охотничьих ресурсов на охотничий сезон 2023-2024 годов.

Салехард, Елена Васильева

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