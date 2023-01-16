В Салехарде власти обязаны достать со дна реки затонувшие корабли

В Салехарде власти должны поднять со дна затонувшие корабли совместно с учреждением Минтранса. Такое решение принял суд после обращения прокуратуры. Надзорная инстанция обнаружила, что в пределах столицы Ямала акваторию реки Полуй загрязняют затонувшие суда, а также свалки. Суда оказались на поверхности из-за обмеления реки, рассказывают в надзорной инстанции.

«При обследовании прибрежной территории выявлено 4 несанкционированных свалки в границах водоохранной зоны, а также 2 остова кораблей, затонувших в акватории реки. Прокуратура города обратилась с иском в суд о возложении обязанности на орган местного самоуправления и ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» ликвидировать свалки, а также поднять со дна и утилизировать затонувшие судна. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», – уточнили в ведомстве.

Салехард, Наталья Ефремова

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