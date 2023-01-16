На зимник Лабытнанги-Теги стали пускать только полноприводные машины

На Ямале с ограничениями работает зимник, связывающий Лабытнанги с Мужами, Азовами и Теги.
Как сообщает телеграм-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, движение по сезонной трассе Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги 16 января с 8 утра по местному времени разрешено только для полноприводного транспорта общей массой до 3,5 тонны.
Салехард, Елена Васильева
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