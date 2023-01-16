Поставки российского газа в зарубежье в этом году могут упасть на 30 процентов – эксперт

В 2023 году поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья могут снизиться на 30% до уровня не более 70 миллиардов кубометров. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5% (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту – «Северному потоку» – и балансирующему – «Ямал – Европе», втрое снизились через газотранспортную систему Украины, однако выросли в азиатском направлении – по «Силе Сибири» – в Китай. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку».

«Суммарный экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2023 году может составить не более 70 миллиардов кубометров», – подсчитал Колобанов, которого цитирует РИА Новости.

Эксперт указывает, что в РФ соответствующая таможенная статистика с начала специальной военной операции не публикуется. Однако по оценкам, рассчитанным на основании «зеркальных» данных других стран, экспорт трубопроводного газа в Европу из России в 2022 году составил порядка 64 миллиардов кубометров, в Турцию – 13 миллиардов кубометров, в Китай – 16 миллиардов кубометров, уточнил аналитик.

Собеседник агентства полагает, что в 2023 году поставки российского трубопроводного газа в Европу вряд ли составят больше 30 миллиардов кубометров – и это при условии сохранения текущего транзита через Украину и некоторого увеличения загрузки действующих мощностей «Турецкого потока». Рассчитывать на восстановление в этом году «Северного потока» или на запуск одной из веток «Северного потока 2» не стоит, прежде всего, по политическим причинам, считает Колобанов.

Мощность «Голубого потока», по которому газ поставляется в Турцию для внутреннего потребления, в 2022 году использовалась примерно на 80%, и даже если рассчитывать, что в 2023 году будет достигнута максимальная загрузка (как в 2021 году), это позволит экспортировать в Турцию не более 16 миллиардов кубометров газа, добавил он. В Китай, по словам аналитика, может быть направлено порядка 23-24 миллиардов кубометров.

Салехард, Елена Васильева

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