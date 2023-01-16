В Пуровском районе сошёл с рельсов локомотив ЯЖДК

В Пуровском районе 16 января с рельсов сошёл локомотив. Транспортная прокуратура сообщает подробности.

«При производстве маневровых работ на ст. Фарафонтьевская на стрелочном переводе сошёл с рельсов локомотив ТЭМ2 7321, который принадлежит АО «ЯЖДК». Последствия схода устранены. Задержек в движении поездов не допущено», – рассказали в надзорном ведомстве.



Новоуренгойской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства произошедшего и проводятся проверочные мероприятия.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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