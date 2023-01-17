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Вторник, 17 января 2023, 09:29 мск

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В Салехарде после тушения пожара нашли два трупа

фото – СУ СК Ямала с места происшествия

В Салехарде после тушения пожара нашли двоих погибших – мужчину и женщину. Следователи проводят проверку. Огонь вспыхнул в ноь на 17 января в оборудованном под жилое помещение балке.

«Установлены личности погибшей женщины 1976 года рождения и мужчины 1970 года рождения. С целью выяснения всех обстоятельств происшествия и гибели людей назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Решение о возбуждении дела или отказе от возбуждения пока не принято.

Салехард, Наталья Ефремова

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