Прокуратура через суд отобрала водительские права у алкоголика

Прокуратура города Муравленко через суд отобрала водительские права у местного жителя, имеющего опасную для общества зависимость.

Как сообщи РИА «Новый День» в пресс-службе окружной прокуратуры, по сведениям медицинской организации мужчина состоит на учете с диагнозом «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости». Он входит в перечень противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Таким образом, мужчина не имеет право управлять транспортным средством.

Прокурор обратился с иском в суд о прекращении права управления транспортными средствами. Требования прокурора судом удовлетворены.

Всего в 2022 году прокуратурой города в суд направлено 28 таких исков, 15 из которых рассмотрены и удовлетворены, 13 находятся на рассмотрении.

Салехард, Елена Васильева

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