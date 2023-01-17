«Ямалкомунэнерго» обязали обозначить свои склады с топливом как опасные объекты

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований промышленной безопасности АО «Ямалкоммунэнерго».

Установлено, что предприятием в хозяйственной деятельности задействованы топливные склады в селах Гыда и Находка, для хранения нефтепродуктов. Каждый из складов состоит из стальных резервуаров различного объема, способных в совокупности вместить более 1000 тонн опасных веществ, в том числе горюче-смазочных материалов.При этом эксплуатируемые топливные склады не были внесены в реестр опасных производственных объектов.

Природоохранный прокурор обратился с исками в суд о признании действий организации незаконными и возложении обязанности по устранению выявленных нарушений (принять меры по внесению в реестр опасных производственных объектов).

Судом требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Салехард, Елена Васильева

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