Генпрокуратура заставляет мэрию Нового Уренгоя установить защищённые от холода остановки

Прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить мэрию Нового Уренгоя установить 17 остановок, которые будут защищать горожан от ветра и холода. Об этом сообщили в управлении генпрокуратуры по УрФО. Именно это ведомство контролирует вопрос появления павильонов. Проблемой управление генпрокуратуры занялось после того, как о ней на личном приёме рассказала жительница города.

«Например, автобусная остановка, на которой отсутствовал крытый павильон, находится вблизи школы № 15. В результате жители города и их дети вынуждены ожидать общественный транспорт без какого-либо укрытия от неблагоприятных погодных условий, что особенно критично в зимний период», – уточнили в ведомстве.

Прокурорской проверкой установлено, что вопреки требования закона такие павильоны отсутствовали на 17 остановках.

Прокурор внёс представление главе города Андрею Воронову, после этого мэрия разработала проектную документацию. Однако дальше документов дело не продвинулось. Пришлось надзорной инстанции обратиться в суд.

Суд возложил на муниципальных чиновников обязанность установить комплексы.

После этого МКУ «Управление муниципального хозяйства» заключило контракт на установку 7 павильонов. Ещё 3 автопавильона будут установлены летом 2023 года во время реконструкции улицы Магистральная.

«В целях установки оставшихся 9 прокуратурой главе города и председателю городской думы 03.11.2022 направлена информация о необходимости выделения денежных средств. В результате в бюджете на 2023 год заложены более 18 млн рублей», – заключили в прокуратуре.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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