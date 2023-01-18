Ямальские спасатели нашли оленевода, который трое суток провел в тундре

В Тазовском районе ЯНАО спасатели нашли оленевода, который провел в тундре трое суток один. Как сообщает «Ямалспас», о пропаже 39-летнего тазовчанина стало известно от его сестры. Женщина начала переживать, когда родственник не прибыл на место в назначенное время. По словам сестры, брат уехал на снегоходе в свой чум, который находится в 190 километрах от поселка Тазовский.

На поиски выехали сотрудника «Ямалспаса» и двое местных жителей. Обнаружить северянина удалось 17 января. В медицинской помощи он не нуждался.

Выяснилось, что у тундровика сломался снегоход. Как сообщили журналисту ИА «Север-Пресс» в «Ямалспасе», при себе у мужчины было 200 литров бензина и продукты, благодаря чему он смог продержаться до приезда спасателей. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Салехард, Елена Васильева

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