Ямальцы теперь могут проходить профосмотры круглосуточно

На Ямале появилась возможность проходить профосмотры круглосуточно. Такую услугу оказывает всем желающим Тарко-Салинская районная больница.

С января пуровчане могут пройти процедуру в любое удобное время. В дневные часы с 8:00 до 18:00 в поликлинике, в вечернее и ночное время с 18:00 до 8:00 – в приемном отделении стационара.

Новшества введены для удобства работающего населения, также медосмотр смогут пройти пациенты при выписке из стационара, отметили в пресс-службе администрации округа.

Для проведения диспансеризации, в том числе углубленной, сотрудники приемного покоя прошли специальное обучение. В условиях стационара они проведут все мероприятия, предусмотренные первым этапом – заполнят анкету, измерят рост и вес, определят индекс массы тела, проведут забор крови на анализы, сделают флюорографию и ЭКГ. Женщины смогут посетить смотровой кабинет. Пациенткам проведут маммографию, мужчинам возьмут кровь на ПСА.

Результаты обследования и заключение врача можно будет получить уже на следующий день в отделении медицинской профилактики.

Это не первый опыт оказания круглосуточных дополнительных услуг для данной больницы. В 2021 году сотрудники Тарко-Салинской ЦРБ первыми в округе начали проводить круглосуточную вакцинацию. Режим работы был адаптирован для удобства населения. Опыт был успешным, новинка нашла отклик у пуровчан.

«Увеличение охвата населения профосмотрами не только поможет чаще выявлять хронические болезни на ранних стадиях, но и выявлять факторы риска и предрасположенность к заболеваниям. Это позволит быстрее начать лечение, избежать осложнений, улучшить качество и продолжительность жизни пуровчан», – отмечает главный врач Тарко-Салинской ЦРБ Евгений Евсеев.

По данным окружного департамента здравоохранения, в 2022 году медики обследовали 144 557 человек из числа взрослого населения. Это 90% северян, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру и диспансеризации. 21% обследованных лиц здоровы, не имеют хронических заболеваний и факторов риска их развития. В ходе осмотров установлено, что 24,5% граждан имеют факторы риска развития ожирения, высокий уровень холестерина, первично выявленную гипертонию. В ходе диспансеризации удалось выявить порядка 1200 случаев онкологии на ранних стадиях: новообразования молочной железы– 20,2%, рак шейки матки – 8,4%, онкология кожи – 5,7%.

Салехард, Елена Васильева

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