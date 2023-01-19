Ямалец выпил с квартирантом, а потом его убил

Ямалец пойдет под суд за убийство квартиранта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 15 октября 2022 года в городе Новый Уренгой. 64-летний хозяин жилья выпивал со своим квартирантом, а потом взял нож и ударил его в грудь. Потерпевший, 1981 года рождения, скончался на месте происшествия. Обвиняемый был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений против личности.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвинение предъявлено по статье «Убийство».

Новый Уренгой, Елена Васильева

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