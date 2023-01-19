Звонки от мошенников обошлись ямальчанке в 4,5 млн рублей

4,5 млн рублей стоили ямальчанке звонки от мошенников. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по ЯНАО, полиция расследует очередной случай кражи средств с банковской карты.

24 декабря 2022 года в дежурную часть ОМВД России по Приуральскому району обратилась жительница района с заявлением о краже.

В ходе работы полицейские установили, что заявительнице на мобильный телефон поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником банка. Он пояснил, что от ее имени пытаются оформить кредит, поэтому при наличии денежных средств на счетах необходимо перевести их на резервный счет. Женщина перевела свои сбережения в сумме более 904 тыс. рублей на указанный счет. На следующий день заявительнице снова позвонили якобы из банка и пояснили: чтобы пресечь последующее оформление кредита на нее неизвестным лицом, ей необходимо взять аналогичный кредит на сумму 3 млн 600 тыс. рублей, что женщина и сделала. После этого она перевела деньги на счет злоумышленников. Общий материальный ущерб составил более 4,5 млн рублей.

По данному факту следственным отделением ОМВД России по Приуральскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Полицейскими устанавливается личность и местонахождение преступника.

Сотрудники ОМВД по Приуральскому району в очередной раз настоятельно рекомендуют гражданам: никогда не сообщайте по телефону личных данных, паролей и номеров банковских карт. Настоящие сотрудники не попросят вас делать переводы денежных средств, диктовать им код доступа из СМС сообщений. Если есть сомнения, что говорит сотрудник банковских учреждений, то после разговора перезвоните по официальному номеру и уточните информацию.

Салехард, Елена Васильева

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