На Ямале педофил насиловал собственную дочь

В Салехарде осудили педофила, который насиловал собственную дочь. Следователи выяснили, что мужчина издевался над ребёнком много раз, в уголовном деле есть свидетельства преступлений, совершённых в течение 2021-2022 годов. Подробности раскрывают в следственном управлении СК Ямала 19 января 2023 года.

«В Салехарде в период 2021 – 2022 годов местный житель совершил множественные преступления против половой свободы малолетней дочери. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления против личности. Сексолого-психиатрическая экспертиза признала, что в период инкриминируемого ему деяния он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими», – рассказали следователи.

По решению суда педофилу придётся провести в колонии особого режима 21 год. Злоумышленник признан виновным в совершении многоэпизодных преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), ч.2 ст.133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней).

Салехард, Наталья Ефремова

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