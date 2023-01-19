Ямал по итогам убойной кампании-2022 заготовил 2300 тонн оленины

На Ямале в ходе убойной кампании было заготовлено на 7 процентов мяса оленя больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в окружном департаменте агропромышленного комплекса. По итогам 2022 года речь идет о показателе свыше 2300 тонн.

Кроме того, в департаменте сообщили о том, что там завершился отбор предприятий на получение государственной поддержки на заготовку мяса северного оленя в 2023 году. Субсидии предоставят 14 ямальским организациям.

Впервые получателем денежных средств от округа стало ООО «ПГП «Пуровские олени», работающее в одноименном муниципальном образовании.

В текущем году новое предприятие планирует заготовить свыше 40 тонн оленины за счет вовлечения в процесс сдачи мяса оленеводов, которые до этого в нем не участвовали. Это важная и необходимая работа, проводимая в рамках реализации мероприятий «дорожной карты» мер поддержки КМНС. За первый день работы убойного комплекса было заготовлено 1,5 тонны мяса оленя первой категории.

«С началом работы убойного комплекса мы замкнули производственную цепочку. Теперь заготовленное «Пуровскими оленями» мясо будет перерабатываться в цехе ООО «Ямалец». Оба предприятия – это пример промышленного симбиоза, и, я надеюсь, с большим потенциалом развития на благо жителей округа», − рассказал Андрей Колесников, исполнительный директор ООО «Ямалец».

В 2022 году «Ямалец» переработал порядка 70 тонн оленины. В перспективе в ближайшие два года благодаря кооперации с «Пуровскими оленями» данный показатель будет значительно увеличен. Готовая продукция предприятия реализуется в фирменных магазинах общества и региональной сети «Сделано на Ямале».

Предприятия, прошедшие отбор, смогут направить финансовые средства на обеспечение части затрат, связанных с заготовкой оленины. Деньги поступят на счета получателей субсидий сразу после заключения соответствующих соглашений.

Салехард, Елена Васильева

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