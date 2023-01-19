Сапсана с Ямала поймали в Саудовской Аравии и обратно, вероятно, уже не выпустят

Сапсана с Ямала поймали в Саудовской Аравии. Птица была окольцована в Ямбурге птенцом и теперь с Ближнего Востока пришла информация в рамках обмена.

««Возвраты» колец, то есть получение ценной информации о повторных встречах окольцованных птиц – это часто плохие или грустные вести для орнитологов. Так случилось и в этот раз. Самка сапсана, которую мы окольцевали птенцом в июле этого года, поймана сокольниками 28 декабря на острове Фарасан в Красном море на территории Саудовской Аравии, где отлов соколов легализован. Из 46 птенцов, окольцованных в 2021-2022 годах, мы получили сообщения о поимке 2-х. Интересно, что обе птицы появились на свет на Ямбургском месторождении в одном и том же гнезде, но в разные годы. Таким образом, мы снова получили свидетельство возможного негативного воздействия отлова птиц в странах Ближнего Востока на состояние популяции наших сапсанов», – сообщила на своей странице во Вконтакте «Детская экологическая станция», проводившая окольцовку пойманного сапсана.

Салехард, Елена Васильева

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