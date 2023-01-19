Ямальцы готовят для участников СВО сублимированный борщ, харчо и гречневый суп «Арктический»

Домашний борщ вдали от дома: ямальские волонтеры сушат супы для солдат батальона «Ямал». Чтобы доготовить их в полевых условиях, нужно только залить сублимированный продукт кипятком и подождать 10 минут, сообщает «Красный Север»

В Новом Уренгое активисты «Полевой кухни-89» таким способом уже упаковали больше сотни брикетов, в каждом из которых по несколько порций. На заготовку этого количества пайков понадобилось около двух недель.

Важный процесс – сублимация ингредиентов – занимает до 12 часов. Преимущество технологии в том, что такие продукты при легком весе сохраняют все полезные микроэлементы, витамины и долго хранятся.

Борщ новоуренгойские волонтеры готовят по рецепту автора всероссийского проекта «Полевая кухня» Марии Варламовой из Симферополя.

Как рассказала «Ямал-Медиа» участница проекта Виктория Лось, например, капусту девять минут крутят в микроволновке. Потом ее шинкуют и отправляют в сушку. Картофель отваривают в мундире, затем натирают на крупной терке и тоже высушивают. Отварное мясо сначала перекручивают. Кстати, скоро планируют сублимировать и оленину.

У каждого супа есть и свое название. На этикете – борщ «Ямальский», харчо «Победное», гречневый суп «Арктический».

Салехард, Елена Васильева

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