У соболиной фермы из Пуровского района появился свой бренд

Предприятие Пуровского района зарегистрировало свой товарный знак на мех. Правообладателем бренда «Ямальский соболь» стал ООО «Совхоз Верхне-Пуровский». Об этом сообщает местная администрация.

«Теперь «Ямальский соболь» – это не просто сочетание слов, а официально зарегистрированный товарный знак, который позволяет всем рассказать о высоком качестве нашей продукции. Мех соболя в течение многих веков олицетворяет собой красоту и роскошь, а мех ямальского соболя к тому же более густой и обладает толстой мездрой», – рассказал Надир Гаджиев, директор совхоза «Верхне-Пуровский», которого цитируют на сайте муниципалитета.

«Совхоз Верхне-Пуровский» – это многопрофильное предприятие. Сейчас к он занимается выловом рыбы, разведением оленей и пушных зверей. Предприятие является единственным хозяйством в России, занимающимся разведением соболя в условиях Крайнего Севера.

Пошив готовых изделий из производимой в совхозе товарной пушнины осуществляется на меховых фабриках Пятигорска. Из сырья шьют шубы, шапки, воротники и другие товары. Ассортимент составляет более 10 наименований.

Г-н Гаджиев отметил, меховые изделия покупают на Ямале и в других регионах. Сейчас предприятие ведет переговоры с потенциальными зарубежными партнерами из Китая.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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