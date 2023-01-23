Муж убил жену и пытался уехать из России

В Новом Уренгое перед судом предстанет мужчина, который забил до смерти свою жену.

Как сообщает СУ ССКР по ЯНАО, 25 октября 2022 года в микрорайоне Восточный города Новый Уренгой в квартире обнаружено тело 31-летней женщины. На теле имелись признаки насильственной смерти – травмы в области головы.

В ходе выяснения обстоятельств ее гибели следственно-оперативным путем установлено, что смертельные удары потерпевшей – гражданке иностранного государства – нанес ее супруг. Мужчина, видя, что супруга скончалась, предпринял попытку покинуть пределы России. Однако его передвижения были оперативно установлены сотрудниками правоохранительных органов, а сам он в тот же день задержан.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Обвинение будет предъявлено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Новый Уренгой, Елена Васильева

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