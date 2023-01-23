«Монетке» запретили продавать табак в 27 метрах от детского сада

В Губкинском прокуратура проверила исполнение требований закона в сфере защиты несовершеннолетних от потребления табака, а также соблюдение запрета на розничную торговлю никотиносодержащей продукцией в местах на расстоянии менее чем 100 метров.

Установлено, что вопреки требованиям законодательства расстояние от магазина «Монетка», реализующего табачную продукцию, до детского сада МБДОУ «Умка» составляла 27 метров.

Прокурор города директору ООО «Элемент-Трейд» внес представление, а также в отношении директора магазина возбудил административное дело по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией).

В настоящее время реализация табачной продукции в магазине прекращена, виновное должностное лицо привлечено к административному штрафу в размере 5 тыс. рублей.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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