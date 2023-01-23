Ямальчанка по звонку перевела неизвестным людям больше двух миллионов рублей

Очередной факт мошенничества расследует ямальская полиция. В отделение ОМВД России по Пуровскому району с заявлением обратилась 57-летняя жительница Тарко-Сале.

Женщина рассказала, что 18 января 2023 года ей поступали телефонные звонки от неизвестных лиц, которые представившись сотрудниками правоохранительных органов и банка. Под предлогом сохранения денежных средств на счетах женщины и осуществления операции по установлению сотрудников банка, занимающихся хищением денежных средств клиентов, они убедили ямальчанку перевести имеющиеся накопления на различные счета. Поверив неизвестным, женщина перевела на указанные ей неизвестными лицами счета 2 млн 170 тыс. рублей. И только после того, как женщина позвонила в дежурную часть ОМВД для уточнения информации, действительно ли работает один из звонивших в полиции, и узнала, что такого сотрудника нет, она поняла, что с ней разговаривали мошенники.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Салехард, Елена Васильева

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