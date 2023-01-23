В Лабытнанги ищут детей-вандалов, исписавших памятник ветеранам Великой Отечественной войны

В Лабытнанги по камерам видеонаблюдения ищут вандалов, которые исписали памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Пост об этом накануне появился в группе во Вконтакте «Лабытнанги инфо» и вызвал бурное обсуждение среди пользователей. «Дорогие родители Пожалуйста можете следить за своими детьми так как они совершают акты вандализма и оскверняют памятник посвящённый героям Великой Отечественной войны» – написал автор сообщения и приложил несколько фото (Орфография и пунктуация авторские – прим. НД).

Представители мэрии Лабытнанги отреагировали на пост о сообщением о том, что для установления личностей авторов надписей будут проверены камеры видеонаблюдения, а комиссия по делам несовершенно летних напомнила о том, что вандализм и порча имущества преследуется по законам РФ. Управление образования, в свою очередь, проинформировало том, что во всех школах Лабытнанги с детьми проведут профилактическую работу о правилах поведения в общественных местах и наказании за вандализм.

Последней отметилось управление ЖКХ Лабытнанги сообщением о том, что все надписи с памятника были удалены.

Примечательно, что пользователи «Вконтакта» помимо профилактических бесед высказывались в духе, что «Армейский ремень с бляхой очень хорошо лечит» от желания совершать акты вандализма.

Лабытнанги, Елена Васильева

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