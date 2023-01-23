СВО добавила работы дерматологам – мужчины обращаются с жалобами на прыщи, которые не лечатся

У дерматологов прибавилось работы. После начала СВО к врачам с жалобами начали массово обращаться мужчины разного возраста. Большая их часть жалуется на проблемы с кожей – крапивница, дерматит, акне и так далее. У большей части пациентов проблемы с кожей носят стойкий характер и не поддаются лечению. По версии дерматологов, осложнения данного характера имеет психосоматическую природу и поэтому не поддаются корректировке по стандартным схемам лечения. Пройти они должны после нормализации психоэмоционального фона пациента.

Екатеринбург, Елена Васильева

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