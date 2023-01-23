Экспорт по «Силе Сибири» будет расти – эксперты

Экспорт газа по «Силе Сибири» в Китай в ближайшие годы будет расти.

«В ближайшие годы основной прирост экспортных поставок российского трубопроводного газа обеспечит Китай. Если в 2022 году поставки газа из России в Китай составили около 16 миллиардов кубометров (как сообщал вице-премьер Александр Новак, 15,5 миллиарда кубометров – ред.), то в 2023 году они могут достигнуть 22-23 миллиардов кубометров – в соответствии с плановым увеличением поставок по газопроводу «Сила Сибири», – рассказал РИА Новости директор «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что важнейшим направлением развития может стать еще один газопровод в Китай. Речь идет о проекте «Сила Сибири 2» мощностью около 50 миллиардов кубометров в год.

При этом проект пока находится на стадии проработки (об окончательной договоренности с Китаем не сообщалось), а поставки с Сахалина по трубопроводу «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» имеют неопределенности с ресурсной базой, подчеркивает источник в отрасли. «В краткосрочной перспективе единственным каналом роста экспорта является «Сила Сибири»... новые трубопроводные экспортные маршруты появятся уже ближе к 2030 году», – отмечает он.

Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5% (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту, «Северному потоку», и балансирующему – «Ямал – Европе», втрое снизились через газотранспортную систему Украины, однако выросли в азиатском направлении – по «Силе Сибири» – в Китай.

Отмеченные эксперты ранее говорили, что поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться на 30%, до уровня не более 70 миллиардов кубометров.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»