На Ямале идет заявочная кампания на Вторые Всероссийские Арктические игры

На Ямале идет заявочная кампания на II Всероссийские Арктические игры. Это всероссийские соревнования для спортсменов северных широт страны среди юношей и девушек от 11 до 19 лет. Мероприятие пройдет с 9 марта по 3 апреля в Салехарде и Лабытнанги. Заявки от желающих принять участие принимаются до 10 февраля.

Планируются к участию 792 спортсмена из девяти регионов Арктической зоны страны: республик Коми, Карелия, Саха (Якутия), Чукотского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей.

К участию будут допущены спортсмены, не входящие в основной или резервный составы сборных команд России, и те, кто не участвовал в мировых юношеских соревнованиях в течение двух лет до проведения Игр, сообщает пресс-служба администрации ЯНАО.

В этом году программа Всероссийских Арктических игр расширена до девяти видов спорта: фигурное катание на коньках, настольный теннис, биатлон, стрельба из лука, лыжные гонки – соревнования по ним проводились в прошлом году, добавились – северное многоборье, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплина – настольный теннис), волейбол, а также волейбол на снегу, соревнования по которому пройдут в рамках празднования Дня оленевода на берегу реки Полябта в Салехарде.

В программу северного многоборья помимо привычных видов – метание топора на дальность, прыжки через нарты, тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами – будут входить соревнования по этнобиатлону. Департаментом по физической культуре и спорту ЯНАО ведется работа по включению этнобиатлона в реестр видов спорта РФ. Пакет документов направлен в Минспорта. В округе вид спорта развивается с 2018 года, им занимаются 853 северянина в Салехарде, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском, Красноселькупском, Приуральском и Ямальском районах.

Первые Всероссийские Арктические игры прошли в прошлом году с 22 марта по 18 апреля в Салехарде и Лабытнанги. За время проведения в Играх принял участие 141 спортсмен в пяти видах спорта. В упорной борьбе за победу в общекомандном первенстве победителем Игр стала команда Красноярского края. На втором месте – команда Ямало-Ненецкого автономного округа, на третьем – республика Саха (Якутия). Команды-победительницы и призеры в каждом виде программы были награждены медалями, кубками и сувенирной продукцией.

Салехард, Елена Васильева

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