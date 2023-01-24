Ямалец получил три года колонии за попытку стать наркоторговцем

В ЯНАО молодой человек поучил три года колонии за шесть эпизодов попытки сбыта наркотиков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по округу, в мае 2022 года не достигший на момент совершения преступления 18-летнего возраста житель города Тарко-Сале посредством переписки в сети «Интернет» вступил в предварительный преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с «куратором». Получив задание и обговорив условия, он забрал из тайников, оборудованных в соседнем городе, свертки с наркотиками, расфасовал их по пакетам и разместил в различных местах на территории родного города.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий юноша 13 мая был задержан сотрудниками полиции, содержимое закладок изъято.

Следственными органами в ходе расследования уголовного дела приняты меры для установления круга лиц, причастного к незаконному распространению наркотического вещества. В отношении куратора группы уголовное дело выделено в отдельное производство. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Салехард, Елена Васильева

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