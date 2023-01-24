Пьяный ямалец побил полицейского

На Ямале под суд пойдет молодой человек, который побил полицейского. По данным следствия, 16 января 2023 года в селе Гыда Тазовского района в ночное время 20-летний местный житель, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным законными действиями участкового уполномоченного полиции, пресекавшего административное правонарушение, нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

СК России напоминает об ответственности за нарушение общественного порядка, сопровождающееся насилием и оскорблением представителей власти. Следователи дадут самую жёсткую правовую оценку каждому факту нападения или совершения других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка.

Салехард, Елена Васильева

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