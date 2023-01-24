Юную жительницу Губкинского оштрафуют за курение в самолете

На Ямале за нарушение правил поведения на борту самолёта задержали пассажирку рейса Санкт-Петербург – Ноябрьск. Она решила покурить во время полета. Как сообщает пресс-служба транспортной полиции по УрФО, 19-летняя нарушительница закона – жительница Губкинского. Она заперлась в туалете и покурила.

По прилету в Ноябрьск пассажирку по заявлению командира экипажа задержала полиция. Ее направили в ЛОВД Ноябрьска, где был оформлен протокол о правонарушении. Ямальчанку ждёт штраф.

Салехард, Елена Васильева

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