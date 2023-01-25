В «Газпром добыча Надым» сменился гендиректор

В «Газпром добыча Надым» назначен новый гендиректор. Им стал Дмитрий Щёголев. Об этом компания сообщила сегодня, 25 января.

По данным структуры, г-н Щёголев родился в 1975 году. Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет и Тюменский государственный нефтегазовый университет. В структуре «Газпрома» работает около 25 лет. В начале двухтысячных трудился в Ставрополье. В 2008-2021 годах прошёл путь от заместителя начальника производственно-технического отдела Ямальского газопромыслового управления до главного инженера – первого заместителя генерального директора ООО «Газпром добыча Надым».

Что стало с прежним руководителем Игорем Мельниковым не сообщается.

В 2022 году стало известно о том, что заместителя гендиректора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима подозревают в коррупции. На каком этапе расследование и не закрыто ли оно – неизвестно. Силовики не комментировали ход дела.

Надым, Наталья Ефремова

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