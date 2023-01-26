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Четверг, 26 января 2023, 09:35 мск

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Прокуратура недовольна снежными кучами вдоль дорог Ноябрьска

Прокуратура проверила, как чистят дороги в Ноябрьске и осталась недовольна. Сотрудники надзорной инстанции нашли заваленные снегом дороги и обочины.

«Совместно с сотрудниками отдела ГИБДД по Ноябрьску осуществлён выезд и обследование улично-дорожной сети города. Установлено наличие снежных накатов на проезжей части, снежных валов, сформированных вблизи остановочных комплексов, а также пешеходных переходов, а также деформация дорожных знаков и прочее», – рассказали в прокуратуре ЯНАО 26 января 2023 года.

За плохую работу отвечать будет подрядчик. Прокурор города внёс представление в адрес ООО «СК «Севердорстрой».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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