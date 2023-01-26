23-летняя таджичка привезла на Ямал продавать 369 грамм наркотиков

В Салехарде с крупной партией наркотиков задержана 23-летняя жительница Таджикистана. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 21 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Салехарду поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестная положила какой-то предмет у забора ее дома, после чего произвела фотосъемку данного участка местности и удалилась в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хранении и распространении наркотических средств полицией была задержана гражданка республики Таджикистан. При личном досмотре наркополицейские обнаружили и изъяли полимерный свёрток с порошкообразным веществом. Согласно экспертному исследованию установлено, что данное вещество является наркотическим средством весом 0,369 грамма. Подозреваемая намеревалась сбыть наркотическое вещество жителям Салехарда посредством оставления тайников.

В результате обыска по месту пребывания задержанной полицейские также изъяли свертки с порошкообразным веществом, которые направлены на экспертизу. В телефоне женщины правоохранители обнаружили фотографии участков местности с географическими координатами, где она могла оставить тайники с наркотиками.

Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, злоумышленница предложила сотруднику полиции 300 тыс. рублей, но в итоге получила еще и обвинение в попытке дать взятку.

В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Салехард, Елена Васильева

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