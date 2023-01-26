На Ямале будут делать гематоген из крови оленей

На Ямале из крови оленей будут производить гематоген. К запуску новой линейки продукции готовится ООО «Ямалец» в Пуровском районе. Гематоген планируется делать из крови оленей и со вкусом северных ягод.

Сейчас предприятие ищет партнеров по бизнесу, которые смогли бы производить брикеты гематогена из сырья поставщика, уточняет «Красный Север».

На нынешнем этапе воплощения идеи московские специалисты на убойном комплексе в Пуровском районе внедряют технологию по сбору сырья. Особое внимание – технологическим процессам переработки.

«Ямалец» планирует поставлять сырье перерабатывающему комплексу. Готовая продукция будет отличаться не только составом, но и вкусом добавленных в него морошки и голубики.

Северный гематоген с уникальными ингредиентами должен поступить в продажу в конце года.

Салехард, Елена Васильева

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