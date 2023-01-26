17-летнего надымчанина поймали с крупной партией наркотиков

17-летний надымчанин пойдет под суд за приобретение крупной партии наркотиков.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 9 января 2023 года в Надыме в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 17-летний юноша, при котором при личном досмотре обнаружен конверт с наркотическим веществом в крупном размере. Установлено, что подозреваемый приобрел наркотики для личного пользования и хранил при себе без цели сбыта.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Надым, Елена Васильева

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