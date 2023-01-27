Ямальчанку, которая украла у подружки пять тысяч рублей и телефон, по решению суда будут воспитывать

В Ямальском районе девушка признана виновной в краже денег с банковского счета.

По данным следствия и суда, 26 апреля 2022 года в одном из сел Ямальского района 16-летняя девушка, находясь в гостях у своей приятельницы, завладев ее телефоном, с подключенной к нему услугой «Мобильный банк», совершила хищение денежных средств. Она перевела 5, 5 тысяч рублей с расчётного счета потерпевшей на свой. Кроме того, девушка, уходя из гостей, тайно похитила телефон хозяйки квартиры и в последующем продала его, распорядившись вырученными денежными средствами по своему усмотрению, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия родители девушки полностью возместили потерпевшей причиненный материальный ущерб.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде мер воспитательного характера. Какие меры – не разъясняется.

Салехард, Елена Васильева

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