В селе Мужи в магазине «Марина» продавался творог с наценкой в 70 процентов

На Ямале в селе Мужи Шурышкарского района продавали творог с наценкой в 70 процентов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры округа, нарушение удалось выявить в ходе проверки исполнения законодательства о ценообразовании на социально значимые продовольственные товары.

Установлено, что индивидуальным предпринимателем в магазине «Марина» допущено на 70 % завышение цены на реализуемый населению творог.

В этой связи прокурором индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, по инициативе надзорного органа он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

В настоящее время цены на реализуемые продукты питания приведены в соответствие с законодательством, уточнили в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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