УК в Лабынанги оштрафовали за гниющий многоквартирный дом

В Лабытнанги прокуратура проверила соблюдение требований жилищного законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Комфортный дом».

В ходе надзорных мероприятий установлены многочисленные нарушения правил содержания общего имущества многоквартирного дома 11 по улице Поисковая.

«Допущены повреждения биологического характера деревянного фундамента, обшивки технического подполья, покрытия и отделки пола, наружных и внутренних стен, крыши дома, локальные разрушения окрасочного слоя и истирания пола в местах общего пользования, утечки системы канализации в подполье», – говорится в релизе прокуратуры.

Прокуратурой города в отношении руководителя организации возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской детальности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Судом требования прокурора удовлетворены, виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Фактическое устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

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