Директора стройкомпании из Лабытнанги осудили за неуплату налогов

В Лабытнанги осудили директора компании, который не платил налоги. Его предприятие занимается строительными работами. Управленец намеренно сфальсифицировал документы, чтобы с него не взыскивали фискальные платежи. Подробности раскрывают в следственном управлении СК Ямала.

«Директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляя деятельность в сфере строительства и подготовки строительных площадок, в 2016 и 2017 годах путём заключения субподрядных договоров, носивших фиктивный характер с организациями – однодневками, включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, в результате чего уклонился от уплаты НДС в особо крупном размере – 46 млн рублей», – рассказали в ведомстве.

Сумма недоимки была подтверждена проведенными следственными действиями, а также судебной налоговой экспертизой.



Во время расследования директор компании полностью погасил долги по налогам.

Суд назначил ему штраф в 200 тыс. рублей.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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